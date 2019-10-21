MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Cumhuriyet Meclisi toplandı
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Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Saat 11.15’te başlayan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.
Etiketler : Meclis Genel Kurulu, Teberrüken Uluçay, toplantı
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