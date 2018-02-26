MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında saat 10.40’da toplanan Genel Kurul’un gündeminde Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak bilgiye sunuş işlemleri gerçekleştirildi.

Meclis Danışma Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı, 5 Mart pazartesi günkü oturumunun ertelenmesine ilişkin kararı milletvekillerinin bilgisine sunularak, oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Grup Başkan vekilliğinin İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde üye Aytaç Çaluda’nın geri çekilerek yerine, önerilen Menteş Günüdüz’ün getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine ilişkin tezkere okunarak onaylandı.

Daha sonra Başbakanlığın 2017 Mali Yılı Bütçesi 1 Ocak 2017-31 Mart 2017 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları ile 1 Ocak 2017-30 Haziran 2017 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarını gösteren tezkereleri okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurulda daha sonra Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.