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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantının gündeminde, sözlü soruya dönüştürülen 6 yazılı soru da bulunuyor. Ayrıca sözlü sorusu olan milletvekilleri sorularını kürsüden sorabilecek.

Meclis Genel Kurulu, son toplantısını 9 Aralık’ta yapmıştı.

BRTK

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