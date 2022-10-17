Meclis Genel Kurulu yeniden toplandı
Verilen aranın ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yeniden toplanan Meclis oturumunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aradan önce yaptığı konuşmadan ötürü Töre’yi en sert şekilde kınadığını söyledi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu aranın ardından yeniden toplandı.
Verilen aranın ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yeniden toplanan Meclis oturumunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aradan önce yaptığı konuşmadan ötürü Töre’yi en sert şekilde kınadığını söyledi.
BRT
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