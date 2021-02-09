Meclis Genel Kurulu’nun 11 Şubat’taki birleşimi ertelendi

Meclis Genel Kurulu’nun perşembe günkü birleşimi pandemi önlemleri nedeniyle ertelendi. Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 11 Şubat Perşembe günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla, danışma kurulunun görüşleri de alınarak ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.