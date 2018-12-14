MECLİS GÜNDEMİ BÜTÇELER

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün de madde madde görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yurt dışında olması nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısının açılışını “en yaşlı üye” sıfatıyla Hüseyin Angolemi yaptı. Genel Kurul saat 13.30’da toplandı.

Genel Kurul, bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçelerini görüşecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı için 124 milyon 386 bin 700 TL ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için de 924 milyon 87 bin 300 TL, Sayıştay için 10 milyon 334 bin 200 TL, Ombudsman için 3 milyon 146 bin 400 TL ayrıldı.

Genel Kurulda ilk olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.