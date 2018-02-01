MECLİS KABİNENİN ONAYI İÇİN TOPLANACAK
Yeni kabine yarın sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulmasının ardından, Meclis’in bilgisine getirilecek.
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Meclis Genel Kurulu bu amaçla yarın saat 13.00’te toplanacak.
Yarın ayrıca bakanlıklarda da devri teslim törenleri gerçekleştirilecek.
İlk olarak Başbakanlık’taki devir teslim töreni yapılacak ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlık görevini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den saat 14.00’te devralacak.
Dışişleri Bakanlığı’ndaki devir teslim töreni saat 15.00’te gerçekleştirilirken, Eğitim Bakanlığı’nda ise saat 15.30’da yapılacak.
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