Meclis önünde eylem sürüyor

Yeniboğaziçi, Dikmen, Serdarlı, Alayköy ve Esentepe, Çatalköy Belediyeleri Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

BES ve DEV-İŞ’in destek verdiği eylemde, Meclis komitesinde görüşülen, yerel yönetimler reformu ile bazı belediyelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenlemeler protesto ediliyor.

Araçlı eylemde, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi, korna çalarak, slogan atarak a protestoda bulundu..

Eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Belediye çalışanlarının Meclis bahçesi kapısını tekmeleyip, açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis olaya müdahale etti.

Bir süre eylemciler ile Polis karşılıklı olarak meclis kapısını tuttu.Polisin sağduyulu davranarak kapıyı bırakması sonrası eylemciler de kapıyı zorlamayı sona erdirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı CTP milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek destek belirtti.

“Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan eylemde, Lefkoşa trafiği de olumsuz etkinleniyor.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Meclis önündeki eyleme, yarın da Yenierenköy ile Dipkarpaz Belediyeleri katılacak.