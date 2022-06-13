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Meclis önündeki 24 saatlik eylem devam ediyor

Meclis önündeki 24 saatlik eylem devam ediyor

Meclis önündeki 24 saatlik eylem devam ediyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Meclis önünde “Özgürlük için 24 Saat” eylemi devam ediyor.

Dün akşam saat 21.00’de başlayan eylem çerçevesinde  gazeteciler, siyasiler ve eyleme destek verenler sırasıyla söz alarak gazetecilerin eylemine destek verdi.

Eylem nedeniyle bugün sabah 07.30’dan itibaren, bazı televizyonlarda ve web tv’lerde program yapan gazeteciler, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı yayınlarda izleyicilerle buluşuyor.  

BRT

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