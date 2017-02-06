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MECLİS TOPLANAMADI

MECLİS TOPLANAMADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi. Meclis Genel Kurulu yarın bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.

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Genel Kurulu yarın tüzük gereği ilk olarak yasa tasarılarını ele alacak. Daha sonra güncel konuşmalar ve araştırma raporlarının yer alacağı gündemdeki konuların görüşülme sırası, Danışma Kurulu kararı ile değişebilecek.

Meclis Başkanı Sibel Siber, nisap sorununun tekrar yaşanmaması ve toplantının  ertelenmemesini umduğunu söyledi.

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