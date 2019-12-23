MECLİS TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

İlk önce Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun genel kurulun bugünkü gündeminde bulunan gündem dışı konuşmalar sonrasında ele alınacak selle ilgili raporun daha önce görüşülmesine ilişkin kararı okundu. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Çocuk İzleme Merkezi yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Tezkere üzerine söz alan Canaltay, Çocuk İzlem Merkezi ile yasasının düzenlendiğini, bunun da bütçeye bir ek getirisi olmayacağını söyledi. Canaltay, yasanın okunması için partilerden süre talep edildiğini, partilerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle ivediliğin bir hafta sonraya alınmasını talep etti. Bunun üzerine tezkerenin ivediliği ertelendi.

Melcis’te daha sonra öneri sahipleri adına UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Barış Harekatı’ndan önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Hasipoğlu söz alarak 4 milletvekili ile bu yasa önerisinin hazırladıklarını kaydederek, tıkanan davalarla ilgili görüş alınabilmesi ve partilerin değerlendirmesi için önerinin ivediliğinin bir hafta sonraya ertelenmesini talep etti. Yapılan oylamayla tezkerenin ivediliği ertelendi.