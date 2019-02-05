MECLİS TOPLANTISINI TAMAMLADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Ekonomik tedbirler ile ilgili eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bütçedeki kalemlerden yüze 10 kısıtlama yapılacağını Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıkladığını belirtti.

Nami, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışma çerçevesinde bunların belirlenerek, Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini, bunun maaşlar ve Doğrudan Gelir Desteği haricinde yapılacağını, Maliye Bakanı Denktaş’ın zaten açıkladığını ifade ederek, daha detaylı bilgi için yazılı bir soru sorulabileceğini belirtti.

Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, ek maaş desteği projesine açıklık getirdi.

Çeler, projenin yaklaşık 4 aydır konuşulduğunu ve 2 yıllık olduğunu ifade ederek, bu ek maaş desteğinin bir zorunluluğu olmadığını vurguladı.Çeler, bu konuda bazı işverenlerin rahatsızlık duymasını anlayamadığını belirterek, tüzük hakkında bilgiler verdi.

Çeler konuşmasında yerel işgücünün ekonomiye katılmasının önemine de işaret etti. Çeler, özel sektör sendikacılığının, başka bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Konu hakkında başsavcılık görüşü alındığını vurgulayan Çeler, 350 milyon doların her yıl bu ülkeden gitmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.