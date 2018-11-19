MECLİS YASAMA VE DENETİM GÖREVİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Cumhuriyet Meclis, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Meclis yasama ve denetim görevini gerçekleştiriyor

Genel Kurulda ruh sağlığı yasasının ivediliği üzerinde söz alan olanSağlık Bakanı Filiz Besim, söz konusu yasanın ivedilikle meclisten geçirilmesi gerektiğini belirtti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu da Ruh Sağlığı yasasının ivedilikle meclisten geçirilmesine destek verdi.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan ivedilik tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclise geri gönderdiği tohum ve üretim materyalleri yasasının oylaması yapıldı. Tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Komite Başkan Vekilliğine UBP Mağusa Milletvekili Sunat Atun’un seçildiği Genel Kurulun bilgisine getirildi.

Genel Kurulda daha sonra UBP Mağusa Milletvekili Ersan Saner Mağusa Emirnamesi ile ilgili gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.

Saner, bir ülkenin geleceğinin yazılı buyruklarla düzenlenmesinin kabul edilebilir olmadığını belirterek bu yüzyılda imar planı yapılamıyorsa Meclisin kendi kendini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Saner’e yanıt niterliğindeki mkonuşmasında cevaben yaptığı konuşmasında, ülkeyi planlı emirnamelerle geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baybars, Gazi Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgesini ilgilendiren İmar Planı çalışması üzerinde mevcut durum analizlerinin devam ettiği bilgisini de verdi.