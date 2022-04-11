Meclis yasama ve denetim görevini gerçekleştiriyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.40’da toplandı.

Genel Kurul yasama ve denetim görevini gerçekleştiriyor. Genel Kurulda ilk olarak Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin teskeresi görüşüldü.

Teskere ile ilgili söz alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, partisinin teskereye olumlu oy kullanacağını belirterek, özel gereksinimli bireyler ile ilgili yapılması gerekenlerin yasayla sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar ise, çağdaş toplumların farklı çocukları korudukları ve eğitimlerinin desteklenmesi durumunda eğitim görevlerini yerine getirebileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise 10 yıldır yasanın geçmediğini ve çok zaman kaybedildiğini belirtti, “Bazı eksiklikler olabilir, tabi ki bu yasa 10 kusur yıldır geçmemişse uygulanması da geçer geçmez mükemmel bir şekle girecek diye beklentiye girmek de mümkün değil. Biz şekli kuruyoruz” dedi.

“Hiçbir çocuğu geride bırakmamak” prensibinden hareket ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, yasa geçtikten sonra altı ay içinde tüzüklerin yürürlüğe gireceğini, yasanın olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, yasaya eklenecek veya çıkartılacak bir şey varsa bunun komitede eklenebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardında teskere oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Seçim ve Halkoylaması Yasa Tasarısı’nın ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı…

Tezkere üzerine söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ivediliği istenen yasa tasarının kapsam itibarıyla istismara açık bir şekilde düzenlendiğini iddia etti…

Taslağın, seçim yasağı olan dönemde atama ve istihdama da olanak sağlayacağına işaret eden Özersay, sözleşmelerin uzatılmasının da Yüksek Seçim Kurulu kararına bırakılacağına değindi…

Özersay, Halkın Partisi olarak son derece tehlikeli buldukları için olumsuz oy kullanacaklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, geçen dönem konuya ilişkin öneriyi yapanlardan birinin kendisi olduğunu belirtti ve yaptıkları öneri hakkında bilgi verdi.

Yasada amaca uygun madde olmadığı eleştirisinde bulunan Erhürman, “amaç kısmında yazılanlar maddelerin içinde yok, tam tersi var. Maddelerde yazan zaten şu anda yürürlükte olan yasada var. Dolayısıyla bu getirilen bir şey değiştirmiyor” dedi.

Erhürman ivedilik isteminin geri çekilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

UBP milletvekili Özdemir Berova ise yasa tasarısının Kamu Hizmeti Komitesinin görüşü alınarak Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirildiğini söyledi.

Bugün görüşülen konunun ivedilik istemi olduğunu belirten Berova, muhalefetin talebini göz önüne alarak yasa tasarısının ivediliğini geri aldıklarını kaydetti.

Amacın gerilim yaratmak olmadığını belirten Berova, konu üzerinde istişare ettikten sonra yeniden gündeme getireceklerini söyledi.

Haberimiz yayına hazırlandığı sırada Genel Kurul çalışmalarını sürdürüyordu…