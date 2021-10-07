Meclis, yeni yasama yılının ilk toplantısını denetim gündemiyle bugün yapıyor
Meclis, yeni yasama yılının ilk toplantısını denetim gündemiyle bugün yapıyor
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını denetim gündemiyle bugün yapıyor.
Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.15’te toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmaların yanı sıra yazılı ve sözlü sorular var. 1 Ekim’de törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle pazartesi günü yapması gereken ilk toplantıyı yapamamıştı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.