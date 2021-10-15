Meclis yine toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 4 gündür ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı.

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün 10.30’da oturumu açmayı denedi. İlk denemede nisap sağlanamadığı için 10 dakikalık ara verildi. Meclis Başkanı Sennaroğlu, ikinci denemede de nisap sağlanamaması nedeniyle İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının pazartesi resmi tatil olması dolayısıyla 21 Ekim Perşembe günü saat 10.00’a ertelendiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor. Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da dün yeni kabine oluşturulana kadar eskisinin devamını talep etmişti.