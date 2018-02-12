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MECLİSE 2 TEPSİ BAKLAVA!

MECLİSE 2 TEPSİ BAKLAVA!

Mecliste baklava esprisi!

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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, milletvekillerine 2 tepsi baklava siparişi verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

UBP milletvekili Ersin Tatar konuşmasına baklavalarla başladı. Tatar “performansa ihtiyacım var. Şimdi yemeyeceğim!” dedi. Salondakileri güldürdü

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