MECLİS'E 21 YENİ VEKİL!

6 partili mecliste görev yapacak 50 vekilden 21’i yeni isimlerden oluşuyor

Cumhuriyet Meclisi, sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) resmi olarak dün açıklanan ve UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığı seçimde Meclis’e 21 de yeni isim girdi

Meclis’e ilk kez giren 21 isim ise şöyle:

Lefkoşa: UBP’den Olgun Amcaoğlu, CTP’den Sıla Usar İncirli, TDP’den Cemal Özyiğit, HP’den Kudret Özersay, Gülşah Sanver Manavoğlu, Tolga Atakan, YDP den Bertan Zaroğlu

Gazimağusa: UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, HP’den Hasan Topal, Ayşegül Baybars, YDP’den Erhan Arıklı

Girne: CTP’den Fikri Toros, HP’den Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, DP’den Koral Çağman

Güzelyurt: HP’den Hasan Büyükoğlu

İskele: UBP’den Yasemin Öztürk, HP’den Mesut Genç

Lefke: UBP’den Aytaç Çaluda, CTP’den Salahi Şahiner.