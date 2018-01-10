MECLİS'E 21 YENİ VEKİL!
Meclis’e ilk kez giren 21 isim ise şöyle;
6 partili mecliste görev yapacak 50 vekilden 21’i yeni isimlerden oluşuyor
Cumhuriyet Meclisi, sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) resmi olarak dün açıklanan ve UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığı seçimde Meclis’e 21 de yeni isim girdi
Meclis’e ilk kez giren 21 isim ise şöyle:
Lefkoşa: UBP’den Olgun Amcaoğlu, CTP’den Sıla Usar İncirli, TDP’den Cemal Özyiğit, HP’den Kudret Özersay, Gülşah Sanver Manavoğlu, Tolga Atakan, YDP den Bertan Zaroğlu
Gazimağusa: UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, HP’den Hasan Topal, Ayşegül Baybars, YDP’den Erhan Arıklı
Girne: CTP’den Fikri Toros, HP’den Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, DP’den Koral Çağman
Güzelyurt: HP’den Hasan Büyükoğlu
İskele: UBP’den Yasemin Öztürk, HP’den Mesut Genç
Lefke: UBP’den Aytaç Çaluda, CTP’den Salahi Şahiner.
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