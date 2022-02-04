Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri 7 Şubat Pazartesi yemin edecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi 10’uncu dönem milletvekilleri 7 Şubat Pazartesi yemin ederek görevlerine başlıyor.

En yaşlı üye sıfatıyla UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında toplanacak olan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki 10’uncu dönem milletvekillerinin yemin töreni BRT HD kanalından canlı olarak verilecek. Genel Kurul toplantısında katiplik görevlerini ise en genç üyeler olan UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat yapacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden alınan bilgiye göre, and içme töreni, Meclis Başkanı ve katiplerin and içmesinin ardından alfabetik ilçe sırası ve vekillerin alfabetik soy isimlerine göre gerçekleştirilecek. Buna göre ilçelere göre and içme sırası, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa olarak gerçekleşecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun bir sonraki toplantısının ne zaman olacağına ve başkanlık divanının seçiminin ne zaman gerçekleştirileceğine, mecliste temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları toplanarak değerlendirecek.

Hükümetin kurulmasına olanak sağlamak için bu gündemin ertelenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini en geç Salı günü seçimlerden birinci parti olarak çıkan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.