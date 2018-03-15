MECLİS'İN BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR!

Dün gece geç saate kadar çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısına saat 11.45’te başladı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

Genel Kurul’da ilk olarak 7 milyon 87 bin 700 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Geçtiğimiz pazartesi başlayan bütçe görüşmeleri çarşamba günü tamamlanacak..