Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündemde İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanması ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu üyeliği başvurularının değerlendirilmesi var.

Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yer alacak.

BRTK