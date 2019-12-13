MECLİS'TE CANDY CRUSH OYNADI!

Meclis Genel Kurulu sırasında sosyal medyaya düşen fotoğraf gündem oldu…

Gazeteci Kartal Harman’ın paylaşımına göre bir vekilin konuşması sırasında, bir vekil ‘Candy Crush’ oynuyor…

Kartal Harman paylaşımında “Viva Candy Crush” başlığı da attı…