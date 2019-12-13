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MECLİS'TE CANDY CRUSH OYNADI!

MECLİS'TE CANDY CRUSH OYNADI!

Meclis Genel Kurulu sırasında sosyal medyaya düşen fotoğraf gündem oldu.

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Meclis Genel Kurulu sırasında sosyal medyaya düşen fotoğraf gündem oldu…

Gazeteci Kartal Harman’ın paylaşımına göre bir vekilin konuşması sırasında, bir vekil ‘Candy Crush’ oynuyor…

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Kartal Harman paylaşımında “Viva Candy Crush” başlığı da attı…

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