Meclis’te DAÜ ile Koronavirüs konuları konuşuldu

Cumhuriyet Meclisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Korona virüs ve kalifiye eleman konuları konuşuldu.

İç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı DAÜ’deki gelişmelerle ilgili konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi yönetiminde yaşanan süreci eleştiren Arıklı, üniversitenin yeniden amiral gemisi pozisyonunu üstlenmesi için siyasetin elini oradan çekmesini istedi.

Arıklı, siyasilerin rektör seçimlerine karışmamasını da talep etti. Arıklı’yı yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de yaşanan sıkıntıların ne olduğunu herkesin bildiğini belirtti. Çavuşoğlu üniversitede yönetsel bir yapı oluşturmak istediklerini olaya siyasi yönden bakmadıklarını ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, üniversitede taraf olmadıklarını yineleyerek denk bütçe oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’ korona virüsüne karşı alınan önlemlerle ilgili söz aldı.Angolemli, her türlü önlemi aldım diyen hükümetin tahlil bile yapamamasını sorguladı.Angolemli hükümeti Yüksek Öğrenim için ülkeye gelen öğrencileri de göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaya çağırdı..Angolemli, ne gibi önlemler alındığının açıklanmasını da istedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yanıt konuşmasında, virüs çıktığından beri olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldıklarını bu çerçevede hastanede gerekli donanımın sağlanarak güçlü bir kadroyla çalışma yapıldığını belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi ve bu şekilde kalifiye elaman yetiştirilmesi üzerinde durdu.

BRT