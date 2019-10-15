MECLİS'TE DEKLERASYON TARTIŞMASI!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun 11.55’te başlayan toplantısında Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 4 siyasi partinin, Türkiye’nin Suriye sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek ile ilgili ortak deklerasyonu kürsüden okumak istemesi üzerine Genel Kurul’da tartışma çıktı.

Deklerasyona imza koymayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Meclis’in ortak kararı olmayan deklerasyonun kürsüden okunması yerine başka herhangi bir ortamda okunabileceğini ifade ederek tepki gösterdi ve Genel Kurul Salonu’nu deklerasyon okunurken terketti.

CTP Milletvekileri ortak deklerasyonun okunmasının tamamlanmasının ardından Genel Kurul’a geri döndü.

Ortak deklerasyona Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi imza koydu.