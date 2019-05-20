MECLİSTE GREV!
Meclisteki bugünkü toplantı, meclis çalışanları stenografların greve çıkması nedeniyle iptal edildi.
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Toplantı yeter sayısının yeterli olmasına rağmen stenografların neden bildirmeden greve cikması sonucu meclis oturumu ertelendi.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, grev nedeniyle toplantıyı erteledi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise toplantının iptal edilmesinin ardından “Bu kadar basit mi?” dedi.
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