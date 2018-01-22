MECLİS'TE GÜVENLİK GÖRÜŞMESİ!
Meclis'te 'güvenlik' görüşmesi!
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hüseyin Angolemli, eylemlerin ardından Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Meclis’e çağırdı.
Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli’nin saat 13.30 sularında Meclis’e gelen PGM Müdürü Manavoğlu’ndan eylemde yaşananlara ilişkin malumat istediği öğrenildi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığını yürüten Hüseyin Angolemli ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu istişarelerde bulundu.
Yenidüzen
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