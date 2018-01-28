MECLİSTE KALİTE GİDEREK DÜŞÜYOR

Tünay MERTEKCİ

Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz pazartesi günü olay üstüne olay yaşandı.

Kâtiplik koltuğunda oturan Bertan Zaroğlu, milletvekilliği andını içen Doğuş Derya’ya gazete fırlattı. İzleyici locasında bulunan bazı kişiler Doğuş Derya aleyhine slogan attı, Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu yemin ederken alkışladı. Meclis önünde eylem yapan bazı kişiler ise, meclis damına çıkarak bayrak açtı.

Meclis içinde ve dışında yaşanan bu olayları KIBRIS’a değerlendiren Cumhuriyet Meclisi eski başkanları Fatma Ekenoğlu ve Ertuğrul Hasipoğlu yaşananları doğru bulmadıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanlarından Fatma Ekenoğlu, yaşananları kınadığını belirtirken, Ertuğrul Hasipoğlu ise geçmişte de bu gibi olayların yaşandığına dikkat çekerek, meclisteki kalitenin giderek düştüğünü vurguladı.

Ekenoğlu: Yaptığı hareket doğru değildi

Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından Fatma Ekenoğlu, milletvekillerinin, kürsüde konuşan milletvekilini dinleme mecburiyetinde olmadığına dikkat çekti.

Katip koltuğunda en genç vekillerin oturduğunu bildiren Ekenoğlu, katip koltuğunda oturanların, o koltukta oturdukları süre boyunca konuşamayacağını ve hiçbir şey yapamayacağını vurguladı.

Bunun sonucunda katip koltuğunda oturan kişinin yaptığı hareketi doğru bulmadığını söyleyen Ekenoğlu, meclis iç tüzüğünün öncelikle böyle bir şey yapan kişiyi uyardığını belirtti.

Mecliste dinleyici, ziyaretçi koltuğunda oturanların alkışlayamayacağını ya da konuşamayacağını dile getiren Ekenoğlu, mecliste dinleyici olarak bulunanların sadece dinleyebileceğini ifade etti.

“Dışarı atılmaları gerekiyordu”

Ekenoğlu, mecliste dinleyici konumunda bulunanların alkışlayamayacağını, meclis iç tüzüğünde bu pozisyonda oturanlar için alkış dahi olmadığını bildirdi. Dinleyici pozisyonundan bazı milletvekillerine hakaret eden kişilerin o an dışarıya atılması gerektiğini vurgulayan Ekenoğlu, söz konusu kişileri sivil polislerin ve güvenliğin dışarıya çıkartması gerektiğine dikkat çekti.

Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde de eylem yapmaya kalkanların ya da pankart açmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Ekenoğlu, bu kişilerin hemen güvenlik tarafından dışarıya çıkartıldıklarını ifade etti.

“Ben de tüm halk gibi, yaşananları kınıyorum” diyen Ekenoğlu, meclis güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Meclis damına çıkıp bayrak sallamanın kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Ekenoğlu, kimlerin bu eylemi gerçekleştiğinin belli olduğunu, bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

“Dama çıkan kişilerin o gün tutuklanması gerekiyordu” şeklinde konuşan Ekenoğlu, bunun emniyet güçleri tarafından yapılmasının beklediğine dikkat çekti.

Bir vatandaş olarak, şu anda bu tutuklamaların yapılmasını istediğini belirten Ekenoğlu, başka şekilde halkın güvenliğinin sağlanamayacağını söyledi.

Ekenoğlu, “Meclis bu şekildeyse, bireyler nasıl koruma altında hissedecek?” diyerek en yüce organımız olan meclisin korumasız ve güvencesiz olduğunu ekledi.

Hasipoğlu: Disiplin soruşturulması açılır

Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından Ertuğrul Hasipoğlu da, bu gibi durumlarda söz konusu milletvekilleri hakkında disiplin soruşturulması açıldığını ifade etti. Buna benzer olayların geçmişte de olduğunu belirten Hasipoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin de söz konusu olamayacağını bildirdi.

Hasipoğlu, mecliste dinleyici pozisyonunda olup eylem yapanların da polis tarafından dışarıya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kâtiplik koltuğunda oturan kişinin bu hareketi yapmasının yanlış olduğunu belirten Hasipoğlu, bunun yanında “Hırsızın hiç mi suçu yok?” diye sordu. Hasipoğlu, “Bu olaylara sebebiyet verenin hiç mi suçu yok?” diyerek, geçmişte de buna benzer şeylerin yaşandığını, fakat devamında bir şey olmadığını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde gazetenin yanı sıra mecliste bardak savrulduğunu dile getiren Hasipoğlu, bu olayların sonucunda da bir şey olmayacağını söyledi.

“Yazıklar olsun, maalesef kalite giderek düşüyor” diyen Hasipoğlu, herkesin aklını başına toplaması gerektiğini söyleyerek, bu vatanın, buralara kolay gelmediğini kaydetti.

Milletvekillerinin mecliste eylem yapması cezalandırılabilir

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, milletvekillerine meclis faaliyetleri sırasında eylemleri dolayısıyla uyarma; kınama ve meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilebiliyor.

Uyarma cezasını gerektiren durumlar arasında ise, “Konuşmacıyı engellemek kastı ile söz kesmek”, “Çalışma düzenini kasıtlı olarak bozmak”, “Kişilikle uğraşmak” var.

Meclis İç Tüzüğü’nde “konuşma ve yazışmalardaki üslup” şu şekilde belirleniyor:

“72. (1) Genel Kurulda kaba, yaralayıcı, aşağılayıcı veya terbiye dışı sözler söyleyen milletvekilini Meclis Başkanı derhal temiz bir dille konuşmaya; buna karşın temiz bir dil kullanmamakta direnirse, Kürsüden ayrılmaya davet eder. Milletvekilinin Kürsüde kalmaya devam etmesi halinde Meclis Başkanı oturuma ara verir ve o günkü birleşiminde bu konuşmacıya hiçbir konuda söz vermez.

(2) Meclis Başkanı yukarıdaki (1)’inci fıkrada bahsedilen kaba, yaralayıcı, aşağılayıcı veya terbiye dışı sözlerin tutanaktan düzeltilmesi yönündeki kararını Genel Kurula bildirir ve bu gibi sözler bu İçtüzüğün 61’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına göre tutanaktan düzeltilmesi yönünde gerekli işlemler yapılır.

(3) Başkanlığa gelen yazı ve önerilerde kaba, yaralayıcı, aşağılayıcı veya terbiye dışı ifadeler varsa, Meclis Başkanı gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı ve öneriyi sahibine geri verir”.

Uyarma, kınama ve meclisten geçici olarak çıkarma cezaları verilebilir

Meclis İç Tüzüğü’nde yer alan Disiplin Cezaları şöyle:

“139. (1) Milletvekillerine Meclis faaliyetleri sırasında eylemleri dolayısıyla verilebilecek disiplin cezaları şunlardır: (A) Uyarma; (B) Kınama; ve (C) Meclisten Geçici olarak çıkarma.

(2) Yukarıdaki Disiplin Cezaları, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Uyarma 140. Uyarma Cezasını gerektiren haller şunlardır:

(1) Konuşmacıyı engellemek kastı ile söz kesmek. (2) Çalışma düzenini kasıtlı olarak bozmak. (3) Kişilikle uğraşmak. (4) Bu İçtüzüğün 73’üncü maddesi kurallarına aykırı hareket etmek.

‘Uyarma Cezasının Verilmesi’

141. (1) Uyarma Cezasının verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi Meclis Başkanına aittir. Uyarma, sözlü olarak yapılır.

(2) Uyarma Cezası alan milletvekili, kendisini savunmak için söz isterse, bu milletvekiline oturumun veya birleşimin sonunda söz verilir. Meclis Başkanı, gerekirse, daha önce de söz verebilir.

(3) Meclis Başkanı, milletvekilinin açıklamasını yeterli görmezse uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli görürse,uyarma cezasını kaldırdığını bildirir.

(4) Bir milletvekili aynı birleşimde iki kez uyarma cezası alırsa, durum tutanağa geçirilir”.

Dinleyiciler, sükûnet içinde oturmak zorunda

Meclis İç Tüzüğü’nde locadan meclis oturumunu izleyenler için de kurallar var:

“173. (1) Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde, Genel Kurul çalışmalarını bozucu harekette bulunmadan sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.

(2) Dinleyici yerlerine giriş Başkanlık Divanınca düzenlenir.

(3) Dinleyiciler, görüşmelerde kabul veya ret yönünde söz, alkış veya herhangi bir hareket veya araçla kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından derhal dışarı çıkarılırlar ve o birleşimde tekrardan dinleyici locasına alınmazlar”.

Meclis İç Tüzüğü’nde, mecliste suç işlenmesi halinde yapılabilecekler şu şekilde:

“174. (1) Meclisin bina, tesis, eklenti ve arazisi içinde milletvekillerinden veya Bakanlar Kurulu üyelerinden başka kimseler suç işlerlerse, görevliler tarafından dışarı çıkartılırlar ve durum polise aktarılır.

(2) Bir milletvekili veya Bakanlar Kurulu üyesi Meclise ait bina, tesis, eklenti veya arazisinde, ölüm veya beş yıl veya daha çok hapis cezasını gerektiren bir suç işler ve suçüstü yakalanırsa, durum Başkanlıkça polise aktarılır”.

Kıbrıs