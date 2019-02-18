Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MECLİS'TE KURUL SEÇİMİ
MECLİS'TE KURUL SEÇİMİ

MECLİS'TE KURUL SEÇİMİ

Meclis’te Kurul seçimi

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nca atanan Hürol Mear ve UBP’nin adayları Ulvi Yerlikaya ile Enver Üstünel, CTP’nin adayı Fatma Esenyel Hanaz, HP’nin adayı Dr. Raziye Nevzat ile doğrudan aday olan Şerife Derya Deniz ile Ecevit Alper için seçim yapılıyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.