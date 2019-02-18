MECLİS'TE KURUL SEÇİMİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nca atanan Hürol Mear ve UBP’nin adayları Ulvi Yerlikaya ile Enver Üstünel, CTP’nin adayı Fatma Esenyel Hanaz, HP’nin adayı Dr. Raziye Nevzat ile doğrudan aday olan Şerife Derya Deniz ile Ecevit Alper için seçim yapılıyor.