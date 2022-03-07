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  3. Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.
Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.

Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.

Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.

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Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda reddedildi. Sandıktan 24 ret, 22 kabul, 1 çekimser, 2 geçersiz oy çıktı... 2. turda da seçilemedi.

3’üncü tura geçildi.

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