Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.
Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda ve ikinci turda reddedildi.
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Meclis’te tek aday olan Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı ilk turda reddedildi. Sandıktan 24 ret, 22 kabul, 1 çekimser, 2 geçersiz oy çıktı... 2. turda da seçilemedi.
3’üncü tura geçildi.
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