Meclis’te yapılan testlerin sonucu negatif çıktı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın almış olduğu kararla bugün milletvekillerine, genel kurul ve komite çalışmaları sırasında dönüşümlü çalışan meclis personeline, polis memurlarına, temizlik ve kantin görevlerini yürüten çalışanlara hızlı test uygulandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yapılan hızlı testlerde meclis çalışanlarından test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin, PCR testinde sonucunun negatif olduğu belirlendi.