Meclisteki kadın vekil sayısı arttı
7 Ocak milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde mecliste 9 kadın yer almaya hak kazandı. Geçtiğimiz dönemde 4 olan kadın vekil sayısı bu yıl artış gösterdi.
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7 Ocak Erken Genel Seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre Meclis’e girecek Kadın milletvekilleri şöyle:
Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın milletvekili adayı çıkardı
Lefkoşa
CTP
Sıla Usar İncirli
Doğuş Derya
Halkın Partisi
Gülşah Manavoğlu
Mağusa
UBP
Resmiye Canaltay
HP
Ayşegül Baybars
Girne
CTP
Fazilet Özdenefe
UBP
İzlem Gürçağ
HP
Jale Refik Rogers
İskele
UBP
Yasemin Öztürk
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