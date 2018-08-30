Megastar Tarkan'dan dolar hamlesi!

Megastar Tarkan Başkan Erdoğan'ın, "Yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun" çağrısı üzerine konser ücretlerini dolardan TL'ye çevirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklamasının sonunda "Ekonomi ile ilgili söylenenlere, sağa sola koşanlara bakmayın, yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun' çağrısı yapmıştı. Çağrının üzerine birçok vatandaş döviz bürolarına koşturup dolarlarını TL'ye çevirmişti.

KONSER ÜCRETLERİNİ TL'YE ÇEVİRDİ

Megastar Tarkan'da konser ücretlerinde değişikliğe gitti. Doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasının ardından sanatçı, yurt içi konserlerinde Türk Lirası ile ödeme alacak. Habertürk'ün haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL'ye çevirdi. Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın 'TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

KONSERLERİNDE, TOPLAMDA 600 BİN DOLAR İSTİYORDU