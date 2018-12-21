Meghan eltisi Kate'i tamamen sildi!

İngiliz kraliyet ailesinde yaşanan ve artık sadece kapalı kapılar ardından kalmayan "eltiler savaşında" son perde... Daha kısa bir süre öncesine kadar ailenin en gözde üyesi olma unvanını tek başına taşıyan Kate Middleton'a hiç beklemediği bir yerden "darbe" geldi.