Meghan'sız buluşmada son kozunu oynadı: İstediğin zaman...

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakma kararının ardından ilk kez baş başa görüştü. Kraliçe'nin Harry'ye, "İstediğin zaman geri dönebilirsin" dediği belirtiliyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet görevlerini bırakma kararının yankıları dinmek bilmiyor. İngiltere’nin gündemine oturan olay sonrası Kraliçe Elizabeth ile Prens Harry arasında artan gerilimin ardından sular durulmaya başladı.

Prens Harry 31 Mart’ta resmi olarak bitecek görevleri için İngiltere’ye giderken, şoke edici karar sonrası Kraliçe’yle ilk kez baş başa görüştü. Pazar günü Windsor Sarayı’nda yemek yiyen ikili, ardından birlikte çay içti.

‘HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU’

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak görüşmenin ayrıntılarını The Sun’a anlattı. İsmini vermeyen kaynak, “Kraliçe’nin Harry ile konuşacak çok şeyi vardı. Harry ve Meghan ayrılacaklarını açıkladıklarında her şey çok hızlı ve stresli oldu.

Pazar günü Harry ile gelecek planlarına dair ilk kez konuşma şansı buldu. Sakin bir ortamdı, ikisi de aklındakileri ortaya dökebildi” dedi.

YASAĞIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Harry ve Meghan’ın kararının Kraliçe Elizabeth’i çok üzdüğünü belirten kaynak, “Archie’yi daha fazla görmek isterdi. Ancak artık durumu kabullendi. Sussex Royal markasını kullanmalarını niye yasakladığını anlattı. Kraliyeti korumak istiyor. Görüşmenin en önemli kısmı ise Kraliçe, eğer fikirlerini değiştirirlerse Harry ve Meghan’ın istedikleri zaman geri dönebileceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet görevlerini bırakarak ABD-Kanada-İngiltere üçgeninde yaşama kararı almıştı.