Mehmet Akacan’a silahlı saldırı
Mehmet Akacan’a silahlı saldırı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 17.50 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Mehmet AKACAN (E-67), evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralanmıştır.
Olayda yaralanan Mehmet AKACAN kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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