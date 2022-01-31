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Mehmet Akacan’a silahlı saldırı

Mehmet Akacan’a silahlı saldırı

Mehmet Akacan’a silahlı saldırı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 17.50 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Mehmet AKACAN (E-67), evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Mehmet AKACAN kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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