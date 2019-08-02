MEHMET AKAR HAYATINI KAYBETTİ!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından iş insanı Mehmet Akar hayatını kaybetti…

1957 yılında doğan Mehmet Akar, bir süredir tedavi görüyordu…

Mehmet Akar yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek…

Ankara Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başlayan Akar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş ve bir dönem birliğin başkanlığını da yapmıştı…

Mehmet Akar, gazeteciliği bırakmasının ardından ticaretle uğraşmaya başlamıştı…