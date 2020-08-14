Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme
Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme

A+A-

Yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.

Maslak'ta bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.
 
Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: “Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.”

Hürriyet

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.