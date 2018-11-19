Mehmet Ali Erbil hakkında üzen açıklama

Uzun süredir yoğun bakımda olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktorundan, son durumuyla alakalı açıklama geldi. Doktor Jan Klod Kayuka, " Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor" açıklamasını yaptı.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil’in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin doktoru ve doktor olan kardeşi Yeşim Erbil’den açıklama geldi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka da şovmenin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor. Olumlu gelişmeleri biz de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“30 YILLIK CERRAHİ HAYATIMDA RASTLAMADIĞIM BİR YARALANMA”

Ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise “”Bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler var haklı olarak. Kaburga kırıkları genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileşir. Az bir bölümü akciğere batar biraz kanama yapar akciğer söner. Hemen ufak bir müdahale yapılır hasta kısa sürede taburcu edilir. Abimin kaburga kırığı farklı. 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma. 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. Vücudun en önemli dev organı endoteldir. Endotel tüm damarların iç yüzeyini kaplar ve genişliği bir futbol sahası büyüklüğündedir. Böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılanır. Bunlar organlara zarar verir. En çok akciğer ve böbrek zarar görür. Abimde de akciğer en fazla zararı gören organ.