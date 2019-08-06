Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi
Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi
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258 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden geçen ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil, dün kontrol için hastanedeydi
Yaklaşık 15 dakika kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan ünlü şovmen, kurban bayramında sahnelere döneceğini açıkladı, “Bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağım. Sahneleri çok özledim.”
Mehmet Ali Erbil daha sonra yardımcılarının desteğiyle aracına bindi.
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