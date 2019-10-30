Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil kalp yetmezliğinden Maslak’ta bir hastanede tedavi altına alındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor.