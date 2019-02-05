Mehmet Ali Erbil'den yeni haber!

Önceki gün bir davette görüntülenen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'la evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil babasının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Önceki gün bir davete katılan Yasmin Erbil, “Babamın durumu daha iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak inşallah.

Hastanede yattığı için nazar değmesin diye bir şey demek istemiyorum aslında” dedi. Gazetecilerin “Sanat camiasından babanızı ziyaret eden arkadaşları var mı?” sorusuna ise “Evet arıyorlar, geliyorlar” diyerek yanıt verdi.