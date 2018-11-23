Mehmet Ali Erbil'in kardeşi kötü haberi verdi!

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi, şovmenin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi.

Film setinde kaza geçirerek yoğun bakıma alınan ve 42 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Cem Özer'in iyileşmesiyle gözler 1 aydır yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil'e çevrildi.

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısını abisi için de umduklarını söyledi.

Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini söyledi.

"SEVENLERİN DUALARIYLA ACILARI AZALDI"

Hâlâ yoğun bakımda makinelere bağlı bir şekilde yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil'in sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünen Yeşim Erbil, tüm Türkiye'den bu mübarek Cuma günü de dualarını beklediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil 19 Ekim'de evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı.