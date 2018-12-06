Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralanmış, kaburga kemiğini kırmış ve kanama geçirmiş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in hayatını kaybettiği iddiları üzerine ablası Prof. Yeşim Erbil açıklama yaptı. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar...

Mehmet Ali Erbil'in 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti ve bir aydır tedavi görüyor. Mehmet Ali Erbil'in vefat ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt veren Yeşim Erbil, “Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın” açıklamasını yaptı.

MEHMET ALİ ERBİL’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Prof. Dr. Yeşim Erbil, yaklaşık bir aydır tedavi gören ağabeyi Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ile ilgili son durum bilgisi paylaştı.

İşte Erbil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama:

“Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekân oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah.”