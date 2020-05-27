Mehmet Ceyhan’a ait olduğuna inanılan cansız beden bulunmuştur

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 23.05.2020 tarihinde Alagadi 3 bölgesinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan Lapta’da sakin Mehmet Ceyhan(E-24) a ait oldüğuna inanılan cansız bedeni Elexuse Hotelin yaklaşık 500 metre açıklarında bulunmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.