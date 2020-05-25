Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına ara verildi

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, Alagadi'de kaybolan Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına bugün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma,Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden havadan ve karadan devam edildi.

Ancak yapılan aramalarda sonuç alınamadı. Aramalara hava koşullarının durumuna göre yarın devam edilecektir.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre dün 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti. 11.30 sıralarında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir'in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü. 2 arkadaş dalgalar arasında kayboldu.