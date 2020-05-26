Alagadi bölgesinde yüzerken denizin aşırı dalgalı olması sonucu kaybolan iki gençten biri olan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları bugün Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların katılımı ile denizden havadan ve karadan devam edildi. Ancak şu saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alınamadı. Aramalara hava koşullarının durumuna göre yarın devam edilecektir.