Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'den flaş karar
Ünlü popçu Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile evlilik haberi sosyal medyada gündem olmuştu. Hadise bu teklifin ardından bakın ne yapt
A+A-
Sevilen şarkıcı Hadise, yaz aylarında aşkını haykırdığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Hadise bu mutlu haberi "Bölümümüz şimdi başlıyor" notuyla paylaştı.
Hadise'nin romantik evlilik teklifi paylaşımına yazdığı "Evet dedim" notunu gören hayranları ise sevinçten uçtu. Hadise'nin evleneceğini duyurduğu video ise hayranlarını kitledi.
Hadise'nin 'evet dedim' yazdığı videoda parmağındaki tek taş ise görüntünün büyük bölümünü kapladı ve göz kamaştırdı.
acunn.com
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.