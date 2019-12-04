MEHMET EZİÇ İSYAN ETTİ!
"Yıllarca uğraş didin..."
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Mehmet Eziç, Girne’de Eziç Premier önündeki tali yola kurulan ve MOBESE sistemi yerleştirileği tahmin edilen metal platforma tepki gösterdi.
Twitter üzerinden isyanını dile getiren Eziç, "Sen yıllarca uğraş didin, iyisini güzelini yapmaya çalış, başındaki gelip içine etsin. Tam “Kadı”misali. Yoruldum ve Usandım artık " ifadelerini kullandı.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Mehmet Eziç, Girne, Eziç Premier, MOBESE sistemi, isyan
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