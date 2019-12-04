Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MEHMET EZİÇ İSYAN ETTİ!
MEHMET EZİÇ İSYAN ETTİ!

MEHMET EZİÇ İSYAN ETTİ!

"Yıllarca uğraş didin..."

A+A-

Mehmet Eziç, Girne’de Eziç Premier önündeki tali yola kurulan ve MOBESE sistemi yerleştirileği tahmin edilen metal platforma tepki gösterdi.

Twitter üzerinden isyanını dile getiren Eziç, "Sen yıllarca uğraş didin, iyisini güzelini yapmaya çalış, başındaki gelip içine etsin. Tam “Kadı”misali. Yoruldum ve Usandım artık " ifadelerini kullandı. 

Haber Kıbrıs

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.