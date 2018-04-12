MEHMET EZİÇ O ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
"Üzerime atılmaya çalışan çamurla..."
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Mehmet Eziç sosyal meyda üzerinde hakkında çıkan eleştirilere yanıt verdi.
Mehmet Eziç sosyal meyda üzerinde hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Eziç, 28 yıllık meslek hayatında en çok dikkat ettği şeyin hukuk kuralları içerisnde ilerlemek olduğunu belirtti. Eziç, atılmaya çalışılan çamurla hukuki zeminde mücadele edeceklerine vurgu yaptı.
Eziç:”Bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak, bir yatırımcı olarak beni derinden üzmektedir..”dedi
İşte Mehmet Eziç’in açıklaması:
Etiketler : Mehmet Eziç, eleştiri, yanıt
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