Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MEHMET EZİÇ O ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
MEHMET EZİÇ O ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

MEHMET EZİÇ O ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

"Üzerime atılmaya çalışan çamurla..."

A+A-

Mehmet Eziç sosyal meyda üzerinde hakkında çıkan eleştirilere yanıt verdi.

Mehmet Eziç sosyal meyda üzerinde hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Eziç, 28 yıllık meslek hayatında en çok dikkat ettği şeyin hukuk kuralları içerisnde ilerlemek olduğunu belirtti. Eziç, atılmaya çalışılan çamurla hukuki zeminde mücadele edeceklerine vurgu yaptı.

Eziç:”Bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak, bir yatırımcı olarak beni derinden üzmektedir..”dedi

İşte Mehmet Eziç’in açıklaması:

ezic.jpg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.