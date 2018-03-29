'MEHMET VECHİ' DAVASI 6 NİSAN'A ERTELENDİ!

71 yaşındaki Mehmet Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ üzerine 3.5 yıl sonra açılan Adli Ölüm Tahkikat davası 6 Nisan’a ertelendi.

4 Temmuz 2014’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu sırada üçüncü kattaki merdiven boşluğundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 71 yaşındaki Mehmet Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ üzerine 3.5 yıl sonra açılan Adli Ölüm Tahkikat davası 6 Nisan’a ertelendi.

Fehime ALASYA

4 Temmuz 2014’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu sırada üçüncü kattaki merdiven boşluğundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 71 yaşındaki Mehmet Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ üzerine 3.5 yıl sonra açılan Adli Ölüm Tahkikat davası 6 Nisan, saat 11.00’e ertelendi.

Dün görüşülmesine devam edileceği açıklanan dava, Başsavcılık adına Savcı İlhan Damdelen’in farklı bir davada olmasından ötürü gerçekleştirilemedi ve 6 Nisan tarihine ertelendi.

Derdest çıkarıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Rauf Kürşad huzurundaki davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı yardımcısı Aysın Bilgin ve merhum Mehmet Vechi’yi temsilen avukat Öner Şerifoğlu mahkemede hazır bulundu.

Başsavcılık adına Savcı yardımcısı Aysın Bilgin, celp ulaşan tanıklardan Aykut Aytaş’ın hazır olduğunu, Adem Özberey isimli polis memurunun ise gelen duruşmada hazır olacağına dair beyanda bulunurken, Yargıç Rauf Kürşad, diğer tanıklar Tolga Ateşli, Güven Didinir, Dr. Naciye Nami ve Osman Çavuş’un tutuklu olarak mahkemeye getirilmesine emir verdi.

Mehmet Vechi’nin kızı Ayçin Vechi tanık olarak şahadet vermişti

Hatırlanacağı üzere Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ nedeniyle Başsavcılık tarafından üç buçuk yıl sonra açılan Adli Ölüm Tahkikat davasının ilk oturumu, 6 Şubat’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Rauf Kürşad huzurunda gerçekleşmişti.

İlk duruşmada daha önce Vechi’nin doktoru olan Erdal Özcenk tanık olarak dinlenirken, dünkü oturumda ise Mehmet Vechi’nin kızı Ayçin Vechi tanık olarak şahadet vermişti.

Ayçin Vechi, yaşadıklarını gözleri dolarak anlatmış, “Babam, hastanede bana tehdit edildiğini ağlayarak söyledi. Avukatımıza da başına havluyla birlikte teneke geçirildiğini, gazete ve sert cisimlerle başına vurulduğunu söyledi. Babam hayata bağlıydı, intihar ettiğine inanmıyorum…” demişti.

Yenidüzen